Waarom citytrip naar Gent? Genk heeft het ook allemaal!

Genk - Jullie willen Van Eyck zien? Dat kan, ook in Genk! Gentse waterzooi? Probeer liever eens Genkse. Het Gravensteen? Steen graven, dat kennen ze in de Limburgse mijngemeente ook. Kortom: alles wat in Gent kan, kan ook in Genk. Met die boodschap geven de Genkenaren een antwoord op het filmpje dat Gent vorige week maakte bij de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League.

Vanavond verwelkomt KRC Genk de Gentse buffalo’s voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Europa League. De stad Genk verwelkomt bij uitbreiding alle toeristen die naar Gent willen afzakken. Want wat Gent heeft, heeft Genk ook allemaal. Of dat wil de video ons toch laten geloven.