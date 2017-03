ANALYSE. Ook KRC Genk heeft kans op Europese finale

‘Geen wedstrijd als een ander’, luidde de titel precies een week geleden in onze krant. Waarbij het duel tussen twee Belgische teams in de Europa League in al zijn facetten belicht werd. Zeven dagen later mag, nee moet, die ‘G’ weg. KRC Genk moet de terugmatch tegen AA Gent benaderen alsof er geen heenmatch geweest is. De score bij de aftrap bedraagt 0-0 en niet 5-2.