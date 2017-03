OVERZICHT. Rutte wint Nederlandse verkiezingsslag: wat nu?

De VVD van premier Mark Rutte is opnieuw de grootste partij van Nederland. De liberalen gaan er 8 zetels op achteruit, maar blijven met 33 zetels voor de PVV van Geert Wilders. Laatstgenoemde gaat er wel 5 zetels op vooruit, maar het zijn “niet de dertig zetels” waarop hij had gehoopt. De grote verliezer is de PvdA, de Nederlandse socialisten hebben een historische nederlaag geleden. Overigens zijn de resultaten nog niet definitief, in Amsterdam en Utrecht zijn nog niet alle stemmen geteld, maar echt grote verschuivingen worden niet meer verwacht.

1. Wie is de grote winnaar

De VVD verliest 8 zetels, maar blijft met 33 afgetekend de grootste van Nederland. De zogenaamde ‘PVV-choas’ blijft (nog even) uit. “Nederland heeft ‘ho’ gezegd tegen het verkeerde soort populisme”, stelde een blije Rutte. Wilders zal nog even moeten wachten op zijn “patriottische lente”, want de VVD blijft nog steeds de grootste partij van Nederland. Het ziet er voorts naar uit dat Rutte aan zet is om coalitiegesprekken te starten. Maar hij moet dat doen in een versnipperd politiek landschap.

Wilders stelde dat hij “liever de grootste was geworden” . Foto: EPA

2. Wie is de grote verliezer?

In absolute cijfers (van 15 naar 20 zetels) boekt Wilders winst maar “de grootste” is hij niet geworden. Zijn verhoopte doorbraak kwam er niet, op moreel vlak heeft hij de verkiezingen verloren.

De PvdA heeft ook verloren maar dan wel in absolute cijfers. Ze moeten voorlopig 29 zetels inleveren. Het centrumlinkse PvdA werd zwaar afgestraft. De regeringspartij zakt van 38 naar 9 zetels en lijdt zo zijn zwaarste verkiezingsnederlaag ooit. Het vorige record stond ook al op naam van de PvdA, met een verlies van 22 zetels bij de verkiezingen in 2002.

“Dit is een bittere avond voor de PvdA. De uitslag is ongelofelijk teleurstellend”, dat heeft PvdA-leider Lodewijk Asscher woensdagavond verklaard tijdens een toespraak aan zijn partijgenoten.

3. Zijn deze resultaten definitief?

Niet helemaal, het kan tot vrijdag duren eer alle bureaus geteld zijn. Een aantal gemeentes, waaronder Amsterdam, Den Haag, Utrecht stellen pas donderdag of vrijdag met een definitief resultaat te komen. Na het sluiten van de stembureaus in die gemeentes werd hun uitslag gebaseerd op ruwweg 90 procent van de stemmen. Hoewel de cijfers nu een goed beeld geven, zijn minieme verschuivingen niet uitgesloten. De definitieve uitslag wordt 21 maart gecommuniceerd door de Kiesraad.

De voorzitter van GroenLinks, Jesse Klaver. Foto: REUTERS

4. Verrassingen?

De feitelijk grootste winnaar is de partij GroenLinks, met de nieuwe wind van voorzitter Jesse Klaver winnen ze maar liefst tien zetels. Die vooruitgang werd voorspeld in de peilingen.

De partij is - voorlopig - de grootste in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Daar hebben de groenen een vijfde van de stemmen gekregen, waardoor ze op 19,3 procent komt.

Ook CDA en D66 gaan sterk vooruit.

De verwachte tweestrijd tussen Wilders en Rutte bleef dus uit. De resultaten van PVV zijn volgens de verwachtingen, de resultaten van VVD zijn iets boven de verwachtingen. Bovendien volgen er na VVD drie partijen met alledrie bijna evenveel zetels (PVV, CDA en D66), dus van een tweestrijd is geen sprake (meer).

5. PVV is de baas in Limburg

In Nederlands-Limburg, Geert Wilders’ geboorteprovincie, is de PVV wel de grootste partij. In 13 van de 31 Limburgse gemeenten waarvan de uitslag al gekend is, haalt Wilders het. Dat is onder andere het geval in zijn eigen Venlo, in Heerlen, in Sittard-Geleen, in Kerkrade en in Landgraaf.

6. En hoe zit het nu qua opkomst?

De Nederlandse media spreken intussen van een hoge, maar geen ‘historische’ opkomst. Volgens de exitpolls bedroeg de opkomst bij de verkiezingen van woensdag 77,7 procent. Dat is duidelijk meer dan de 74,6 procent van 2012. Dat had ook een aantal praktische gevolgen. Er werd namelijk gestemd met papieren biljetten om verkiezingsfraude tegen te gaan. Samen met de hoge opkomst veroorzaakte dat ook heel wat extra telwerk.

7. Hoeveel partijen nodig om een regering te vormen?

Om een regering te vormen met een meerderheid in de Tweede Kamer, zullen er volgens de voorlopige verkiezingsresultaten in Nederland vier partijen nodig zijn. Het zou dan meteen voor het eerst in 40 jaar zijn dat de Nederlandse regering zoveel partijen telt.

Volgens de voorlopige uitslag zijn de drie grootste partijen in Nederland samen goed voor ongeveer 70 zetels. Dat is onvoldoende om aan een meerderheid te komen in de Tweede Kamer, die in totaal 150 zetels telt. En hoewel er de komende uren nog wel enkele zetels kunnen verschuiven, lijkt het aantal van 76 zitjes buiten bereik voor een coalitie van 3 partijen.

De volgende regering zal dus minstens vier partijen moeten tellen, als ze over een parlementaire meerderheid wil beschikken.