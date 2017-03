Rutte: “Nederland heeft ‘ho’ gezegd tegen het verkeerde soort populisme”

De liberale VVD van uittredend minister-president Mark Rutte is afgetekend de grootste partij van Nederland, zo blijkt uit de voorlopige verkiezingsresultaten. De partij verloor wel acht zetels, maar houdt er nog altijd 33 over. De extreemrechtse PVV van Geert Wilders stijgt minder dan verwacht. “Nederland heeft ‘ho’ gezegd tegen het verkeerde soort populisme”, sprak minister-president Mark Rutte zijn kiezers toe.

“Wat een avond! Het ziet er naar uit dat de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij wordt bij de landelijke verkiezingen”, stak Rutte van wal voor een juichende massa. ‘Het was vandaag een feest voor de democratie, met overal in het land rijen mensen die hun stem wilden uitbrengen Het is ook fijn om te zien dat de boodschap om dezelfde koers te varen, gehoord is. Daar zijn we de kiezer dankbaar voor.”

Rutte gaf daarbij ook een stevige sneer aan de opmars van het populisme in Europa. “Het is ook een avond waarbij Nederland na de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen ‘ho’ heeft gezegd tegen het verkeerde soort populisme.Nu kunnen we een feestje vieren. We zijn immers optimisten. We wonen in een gaaf land.”

De minister-president is nu wellicht aan zet om coalitiegesprekken te starten. Maar hij moet dat doen in een versnipperd politiek landschap.

“Rutte is nog niet van mij af”

De PVV van Geert Wilders steeg dan weer minder dan verwacht. Wilders partij, het christendemocratische CDA en het links-liberale D66 waren lange tijd in een nek-aan-nekrace verwikkeld om plek twee. Maar het lijkt erop dat de PVV de tweede partij van Nederland zal worden met twintig zetels.

“Het zijn niet de dertig zetels waarop ik had gehoopt. Maar ik behoor tot de winnaars”, zo reageerde Wilders op de voorlopige verkiezingsuitslag. Hij reageerde ook via Twitter op de uitslag, en had daarbij een duidelijke boodschap naar de grote winnaar: “Rutte is nog lang niet van mij af!”

Zware nederlaag voor socialisten

Het centrumlinkse PVDA werd zwaar afgestraft. De regeringspartij zakt van 38 naar 9 zetels en lijdt zo zijn zwaarste verkiezingsnederlaag ooit.

Het vorige record stond ook al op naam van de PvdA, met een verlies van 22 zetels bij de verkiezingen in 2002.

Foto: EPA

“Dit is een bittere avond voor de PvdA. De uitslag is ongelofelijk teleurstellend”, dat heeft PvdA-leider Lodewijk Asscher woensdagavond verklaard tijdens een toespraak aan zijn partijgenoten. Hij reageert daarmee op de exitpolls, die een historische nederlaag voor de centrumlinkse partij aangeven. De lijsttrekker gaf aan dat hij wil blijven strijden, en denkt dus niet aan een ontslag.

“Hoewel het land er nu beter voor staat dan in 2012 zijn we er niet in geslaagd met onze plannen voor de komende jaren al onze kiezers weer te overtuigen”, verklaarde Asscher. “Maar mijn vertrouwen in onze idealen, onze visie voor Nederland, is ongebroken.”

De partij gaat de komende dagen het gesprek aan met de leden en kiezers. “We zullen wonden likken, elkaar steunen en sneller dan je nu denkt weer met elkaar kunnen lachen. Samen zullen we nieuwe moed vinden. De sociaaldemocratie zal terugkomen en het bouwen begint vandaag.”

Groenen juichen

Een andere opvallende uitslag werd neergezet door GroenLinks, dat volgens de prognoses van 4 naar 14 zetels zal stijgen. De SP moet een zetel inleveren: van vijftien naar veertien.

Foto: REUTERS

Jesse Klaver, lijsttrekker van GroenLinks, had het in zijn toespraak ook over het populisme dat een halt is toegeroepen. “Het populisme is niet doorgebroken”, riep hij tegen zijn feestende achterban. “Een historische avond.”

De partij is overigens de grootste in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Daar hebben de groenen een vijfde van de stemmen gekregen, waardoor ze op 19,3 procent komt.

Volgens de exitpolls bedroeg de opkomst bij de verkiezingen van woensdag 77,7 procent. Dat is duidelijk meer dan de 74,6 procent van 2012. Dat had ook een aantal praktische gevolgen. Er werd namelijk gestemd met papieren biljetten om verkiezingsfraude tegen te gaan. Samen met de hoge opkomst veroorzaakte dat ook heel wat extra telwerk.

Om die reden was rond halfeen in de nacht van woensdag nog maar iets meer dan tien procent van de stemmen geteld.