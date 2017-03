Na Tongeren pakt ook Leopoldsburg duiven probleem aan

Tongeren / Leopoldsburg - De stad Tongeren gaat de overlast van duiven aanpakken door de dieren de pil te geven. De stadsduiven worden de komende maanden gevoerd met maïskorrels die een geneesmiddel bevatten dat de eiproductie vermindert en het uitkomen van de bevruchte eieren verstoort. Maar Groen Tongeren heeft ernstige bedenkingen bij de aanpak, die voor het eerst wordt toegepast in ons land. In Leopoldsburg willen ze verwilderde duiven onderbrengen in een mobiele duiventil, en wordt het voorbeeld van Tongeren mogelijk gevolgd.

“Het gaat hier over verloren gevlogen sportduiven. Ze zorgen niet enkel voor overlast door hun uitwerpselen, maar ze tasten ook het cultureel patrimonium aan. Begin dit jaar hebben we een telling gedaan in het centrum en zijn we uitgekomen op 160 stuks”, zegt milieuschepen Patrick Jans.

