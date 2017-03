Huiszoeking bij bisdom Hasselt na klacht tegen geschorste diaken

Hasselt / Heusden-Zolder - In het kader van het onderzoek naar ‘mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegen minderjarigen’ door de geschorste diaken J.J. (55) uit Heusden-Zolder is gisterochtend een huiszoeking uitgevoerd in het gebouw van bisdom Hasselt.

De huiszoeking is het gevolg van een klacht met burgerlijke partijstelling die twee personen indienden bij de onderzoeksrechter. In december hadden de twee ook al klacht ingediend bij het Opvangpunt Misbruik in de Kerk. De speurders zouden gisteren enkele documenten hebben meegenomen.

De hele affaire kwam aan het licht anderhalve maand nadat J.J. tot diaken werd gewijd. Op 10 december had hij in deze krant nog laten optekenen dat hij priester wilde worden. Wellicht heeft die aandacht ertoe geleid dat de twee naar het Opvangpunt Misbruik in de Kerk stapten waarna het bisdom in Hasselt op de hoogte werd gebracht. Na een gesprek met de man besloot de bisschop dat er “voldoende elementen” waren om hem meteen als diaken te schorsen en hem van zijn pastorale taken te ontheffen. Het bisdom bracht ook het Limburgse parket op de hoogte, waarna zij een onderzoek startten. J.J. zou voor zover bekend nog niet door de politie zijn verhoord over de feiten.

De twee die klacht indienden, zijn inmiddels volwassen en stonden op “de rand tussen minderjarigheid en meerderjarigheid” toen de feiten zouden hebben plaatsgevonden in de periode 2001-2003. J.J. was toen directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden. Zowel het college als het Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben wel nooit een formele klacht over de man ontvangen. Na het bekendraken van het nieuws werd J.J. preventief geschorst als coördinerend directeur van de katholieke scholengemeenschap De Heide. Er loopt tegen hem een tuchtonderzoek.