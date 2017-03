"Nederlanders tonen dat niet iedereen vatbaar is voor praatjes van valse profeten"

Er is nog hoop. De Nederlandse premier Mark Rutte heeft woensdag met zijn liberale VVD overtuigend de parlementsverkiezingen gewonnen. Op basis van de exitpolls verliest de VVD weliswaar tien zetels, maar ze wordt in de nieuwe Tweede Kamer afgetekend de grootste, op afstand gevolgd door een trio met elk negentien zetels: het links-liberale D66, het christendemocratische CDA en de rechts-populistische PVV van Geert Wilders.

Hoewel Wilders vier zetels gewonnen heeft, is hij de grote verliezer. Tot een week geleden zou hij volgens de peilingen nog de grootste worden. De voorbije dagen werd een nek-aan-nekrace voorspeld tussen Wilders en de premier. Maar uiteindelijk is het verschil twaalf zetels in het voordeel van Rutte.

De nederlaag moet bitter zijn voor Wilders, die zich de hele kiescampagne als een sfinx gedroeg, alle debatten afwimpelde en alleen vorige maandag een duel-debat met Rutte aanging. De PVV-leider ging de kiesstrijd in als de man waar het allemaal om draaide. Hij komt uit de verkiezingen als de leider van een extreemrechtse partij die er niet meer toe doet.

En daartegenover staat Mark Rutte. Tien zetels verloren, en toch de grote winnaar. Na zeseneenhalf jaar premierschap met drastische besparingen is Rutte meer dan ooit ‘incontournable’ om zichzelf op te volgen en nu de vruchten te plukken van zijn besparingsbeleid.

Maar dan moet hij na de verkiezingen ook de regeringsvorming winnen. En dat belooft geen gemakkelijke klus te worden. Dat zijn VVD met een verlies van tien zetels nog altijd veruit de grootste is bewijst het al. Het nieuwe Nederlandse parlement is meer versplinterd dan ooit. De uittredende regering-Rutte telde twee coalitiepartners, VVD en PvdA. Voor de volgende regering zullen op zijn minst vier partijen nodig zijn. Waarnemers verwachten een lange formatie.

En dan hebben we het nog niet gehad over de betekenis van de Nederlandse verkiezingsuitslag voor Europa. Na het Brexitreferendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben de nuchtere Nederlanders gisteren aangetoond dat niet iedereen vatbaar is voor de praatjes van valse profeten met gemakkelijke oplossingen. En dat geeft weer wat hoop.