Onderzoekscommissie verbijsterd door houding voorzitter Grote Moskee: “Een getuige onwaardig”

Brussel - De dagvaarding van de sterke man achter de Brusselse Grote Moskee heeft buiten veel frustratie niets opgeleverd. Op een erg laconieke manier ontweek Jamal Saleh Momenah alle lastige vragen over de dubieuze rol die zijn organisatie speelt bij de verspreiding van het radicale wahabisme in ons land. “Een getuige onwaardig”, zo vond commissievoorzitter Patrick Dewael. Ook Meryame Kitir (sp.a) was erg hard voor Momenah. “Voor de tweede keer laat u de kans liggen om de polarisatie tegen te gaan.”

De zitting van de onderzoekscommissie had gisteren veel weg van Fawlty Towers. “I know nothing. Maar hij komt niet uit Barcelona, wel uit Saoedi-Arabië”, vatte kamerlid Stefaan Van Hecke ...