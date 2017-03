De achtste finales in het ATP-toernooi van Indian Wells zijn het eindstation geworden voor David Goffin. De Belg, het elfde reekshoofd in Indian Wells, verloor in drie sets van de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP-30): 3-6, 6-3 en 3-6. Slecht nieuws voor Goffin, die vorig jaar de halve finales op het Amerikaanse toernooi en verliest zo veel punten op de ATP-ranking.