Man moet zich verantwoorden voor moord op liefdesrivaal in Eben-Emael

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Voor de correctionele rechtbank van Luik komt vrijdag de zaak voor van Didier B, een vijftiger die beschuldigd wordt van de moord op een liefdesrivaal. Het slachtoffer, Thierry E. (48) uit Richelle, kreeg een messteek in de halsslagader.

De feiten speelden zich af op 17 juni 2015 rond 23 uur. De beklaagde ging naar brasserie Au Pelikan in Eben-Emael, niet ver over de grens met onze provincie. Zijn ex-vriendin baatte de zaak uit. Didier B. kon niet verwerken dat ze een paar maanden eerder uit elkaar waren gegaan, en evenmin dat zijn ex een nieuwe relatie had.

Onder invloed van alcohol ging Didier B. twee messen halen uit zijn auto en wierp hij zich op zijn liefdesrivaal. Thierry E. kreeg verschillende messteken. Sommige veroorzaakten oppervlakkige verwondingen, maar een raakte het slachtoffer in de hals, en sneed de halsslagader over. Thierry E. overleed ter plaatse.

Aanvankelijk zou de zaak voor assisen voorkomen. Maar door de recente hervorming van het strafrecht kon de zaak gecorrectionaliseerd worden.

Het proces zal maar één dag plaatsvinden en amper twee getuigen zullen gehoord worden. Het gaat om de wetsdokter en een psychiater. Didier B, die al sinds juni 2016 een elektronische enkelband draagt, staat terecht voor moord. Hij zou betwisten dat hij de intentie had om te doden. Hij wordt verdedigd door advocaten Jean-Paul Reynders en Mathieu Simonis.

“Onze cliënt is een doodgewone man die verliefd was sinds zijn jeugd op de bazin van het café waar de feiten gebeurden. Een paar weken eerder werd hij afgewezen en hij kon moeilijk om met de breuk. Hij had veel gedronken toen hij naar het café van zijn ex-vriendin ging de avond van de feiten”, zegt Simonis.