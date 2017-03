Dit zijn de meest invloedrijke stylisten in Hollywood

Karla Welch, Petra Flannery en Kate Young. Het zijn ongetwijfeld namen die je niet zo bekend in de oren klinken en dat is ook de bedoeling. Zij zijn volgens The Hollywood Reporter de drie belangrijkste stylisten van het moment en werken dan ook hard achter de schermen om de Hollywoodsterren te doen stralen op de rode loper.

The Hollywood Reporter stelde een lijst samen met wie volgens hen de meest toonaangevende stylisten van het voorbije jaar waren. Een overicht van de top 10. De rest van de top 25 vind je hier.

1) Karla Welch

Klanten: Karlie Kloss, Lorde, Justin Bieber, Pink, Ruth Negga, Sarah Paulson, America Ferrera en Busy Philipps

Actrice Ruth Negga werd door Vogue verkozen tot meest stijlvolle actrice op de rode loper van de Emmy's, Golden Globes én de Oscars. Haar look werd telkens samengesteld door styliste Karla Welch, iets wat Negga ook gewoon toegeeft in interviews. Welch staat bekend voor het risico dat ze in haar werk durft te leggen. Zo spelde ze Negga en haar andere cliënten tijdens de Oscars een blauw lintje op dat symbool staat voor de burgerrechtenbeweging American Civil Liberties Union.

2) Petra Flannery

Klanten: Emma Stone, Amy Adams, Reese Witherspoon, Zoe Saldana, Daisy Ridley en Andrew Garfield

Volgens The Hollywood Reporter in 2015 nog de styliste van het jaar, maar anno 2017 is ze naar plaats twee verkast. Op de Oscars was ze goed voor de outfits van de genommineerden Emma Stone en Amy Adams. Zij was diegene die er voor Stone een jurk van Givenchy had uitgepikt, meteen goed voor de eerste actrice sinds Audrey Hepburn die won in een creatie van het Franse modehuis.

3) Kate Young

Klanten: Michelle Williams, Natalie Portman, Margot Robbie, Selena Gomez, Dakota Johnson en Sienna Miller

Toen Michelle Williams werd gevraagd wie haar stijlicoon is, moest die daar niet lang over nadenken. "Kate Young", klonk het. Zij is diegene die Williams kleedde voor haar Louis Vuitton-campagnes, maar ook Natalie Portman voor die van Dior. Naar verluidt weet ze als de beste 'fashion cool' met commercialiteit te combineren.

4) Elizabeth Stewart

Klanten: Viola Davis, Cate Blanchett, Jessica Chastain, Gal Gadot en Amanda Seyfried

Stewart staat garant voor de tijdloze uitstraling van de immer klassevolle Cate Blanchett, maar evengoed voor de opvallende rode jurk die Viola Davis droeg toen ze haar Oscar voor beste actrice in een bijrol mocht gaan ophalen.

5) Julia von Boehm

Klanten: Nicole Kidman

Von Boehm was ooit de rechterhand van ontwerpster Carine Roitfeld, maar tekende ook voor de (vestimentaire) comeback van Nicole Kidman. Zo koos ze samen met de dochters van Kidman haar jurk uit voor de Golden Globes, een zilveren exemplaar van de hand van Alexander Wang. Ze kwam ook op de proppen met de bijzondere Gucci-jurk met op de schouders papegaaien die de actrice droeg voor de SAG Awards.

6) Ilaria Urbinati

Klanten: Tom Hiddleston, Casey Affleck, Donald Glover, James Marsden, Nina Dobrev, Bradley Cooper en Anya Taylor-Joy

Op de rode loper van de Oscars liepen er liefst 15 acteurs en actrices in outfits die zij had gekozen, van wie er twee naar huis gingen met het felbegeerde beeldje. Haar meest gedurfde outfit is naar eigen zeggen die van Casey Affleck op de Spirit Awards. Daar liet ze hem een baseballshirt dragen met daarop het woord liefde in het Arabisch en dat net nadat Trump een inreisverbod aan enkele moslimlanden had opgelegd.

7) Rob Zangardi en Mariel Haenn

Klanten: Lily Collins, Hailee Steinfeld, Jennifer Lopez, Jessica Biel en Gwen Stefani

Zij zijn het meest begeerde stylistenduo van het moment volgens The Hollywood Reporter. Vooral over hun Oscarensemble voor Jessica Biel waren de twee het voorbije jaar het meest te spreken. De actrice droeg toen een opvallende gouden jurk van KaufmanFranco met daarop een peperdure ketting van Tiffany & Co. "Het was eens iets helemaal anders, maar het werd wel een hit", zijn ze het erover eens.

8) Micaela Erlanger

Klanten: Meryl Streep, Lupita Nyong'o, Winona Ryder en John Boyega

Erlanger is diegene die enerzijds maakt dat Meryl Streep altijd te zien is in outfits die haar klasse onderstrepen en die haar anderzijds ook te hulp schoot toen Karl Lagerfeld haar als gierig afschilderde omdat ze een creatie van hem had geweigerd. Maar ze komt ook soms gedurfd uit de hoek met gewaagde jurken voor Lupita Nyong'o. Zij was toch wel een van de stijliconen van 2014 en schittert in 2017 nog steeds op de rode loper.

9) Samantha McMillen

Klanten: Elle Fanning, Dakota Fanning, Evan Rachel Wood en Chris Rock

McMillen is diegene die de leukste pakken uitzoekt voor Evan Rachel Wood die je op de rode loper nooit in een kleedje zult zien. Ze zou naar verluidt ook Ryan Gosling hebben gekleed voor de Oscars van dit jaar.

10) Maeve Reilly

Klanten: Janelle Monae, Hailey Baldwin en Halsey

'Moonlight'-actrice Janelle Monae draagt enkel zwart en wit, maar die uitdaging gaat Maeve Reilly met plezier telkens opnieuw aan. Zij was het die Monae in een glinsterende jurk van Elie Saab met daarop diamanten goed voor 1,8 miljoen euro naar de Oscars stuurde. "Het werd onze grote finale", zegt de styliste daarover.