Met een bus trokken de leden van Neos Genk naar Videohouse in Vilvoorde voor de opnames van Blokken.

Rond 12 uur werd de innerlijke mens versterkt met een lekkere maaltijd en nadien konden we naar de opnames. Rob Vanoudenhoven was de opwarmer van dienst. Hij vertelde ons met de nodige humor al de kneepjes om het juiste publiek te zijn bij de opnames. Ben Crabbé heette ons van harte welkom, de jury was paraat en de opnames konden starten. Het was weer de moeite waard.