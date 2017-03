ASAHI Karateclub behaalt goud op Vlaams kampioenschap

Zwartberg Zuid

Genk - Op zondag 12 februari vond in Knokke het jaarlijks Vlaams kampioenschap karate plaats, georganiseerd door JKA Vlaanderen. Asahi Karateclub Genk zakte af met een delegatie van acht karateka's die geselecteerd werden door hun puike prestaties op het Limburgs Kampioenschap.

Leandra Marinozzi verlengde hier haar titel van Vlaams Kampioen (goud) in de categorie Kata voor pupillen. Daarnaast werden er nog drie podiumplaatsen behaald: een bronzen medaille voor Luca Presti in de categorie Kata voor miniemen, een bronzen medaille voor Thibault Vaufrey in de categorie kumite voor miniemen, en een bronzen medaille miniemen in de categorie kataploeg.

De volgende afspraak op de wedstrijdvloer voor de atleten van Asahi Karateclub Genk is het Belgisch Kampioenschap dat zal doorgaan op zondag 23 april in Braine l'Alleud.