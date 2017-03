"Assisenvoorzitster Karine Gérard heeft overval verzonnen"

Assisenvoorzitster Karin ­Gérard heeft de overval waarvan ze vorig jaar het slachtoffer zou zijn geworden, verzonnen. Tot dat besluit komt het Brusselse parket-generaal.

Procureur-generaal ­Johan Delmulle heeft haar dossier vanwege valse verklaringen en poging tot oplichting doorgespeeld aan de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V). Die zal het aan het Hof van Cassatie doorspelen.

Karin Gérard (63) is een naam als een klok bij de Brusselse justitie: ‘Madame Justice’ heeft meer dan 80 assisenprocessen voorgezeten en gaat er prat op dat geen enkel arrest van haar door het Hof van Cassatie verbroken werd. Maar nu dreigt voor haar een enorm gezichtsverlies. Ze kan zelfs afgezet worden en haar recht op pensioen verliezen.

Uit het onderzoek van het Brusselse parket-generaal blijkt dat Karin Gérard begin vorig jaar niet door drie mannen op straat werd overvallen en van haar juwelen beroofd, zoals ze heeft verklaard. Ze zou ten onrechte een schadeclaim van 60.000 euro bij haar verzekering hebben ingediend voor de juwelen die haar zogezegd werden ontvreemd.

Bebloed gezicht

Op 5 januari 2016 kwam de magistrate ’s avonds met een bebloed gezicht aan in het Sint-Pietersziekenhuis om er verzorgd te worden. Een politieman herkende haar en vroeg wat haar was overkomen. ‘Ik ben in de Grote Hertstraat door drie mannen overvallen’, zei ze. ‘Ze hebben me tegen de grond geslagen en zijn aan de haal gegaan met mijn halssnoer en een ring.’

De Brusselse politie zette de grote middelen in. Elk beeld van de vele bewakingscamera’s in de buurt van het Justitiepaleis werd tegen het licht gehouden.

De bevindingen van de politie waren niet in haar voordeel. ‘Ze kwam uit een café en stapte zigzaggend naar haar auto. Nergens is een spoor van een overval te bekennen, geen wegvluchtende mannen, niets. En nergens is mevrouw Gérard op de grond te zien. Er is slechts een korte tijdsspanne van haar traject dat niet gefilmd is. Maar dat is te kort voor de feiten zoals ze die gemeld heeft. Misschien is ze gevallen en durfde ze dat niet toegeven’, klonk het bij de politie.

Hof van Cassatie

Het Brusselse parket besloot al dat ‘uit het onderzoek geen materiële elementen naar voren gekomen zijn die de verklaringen van het slachtoffer bevestigen’. Het parket-generaal is nu tot hetzelfde besluit gekomen.

Het Hof van Cassatie zal nu oordelen over de aanklachten tegen de magistrate wegens valse verklaringen en oplichting.