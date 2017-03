KAART. Zo ziet het akkoord over Oosterweel eruit

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over Oosterweel. Het ‘radicaal haventracé’ samen met de ‘Oosterweel light’ moet de fileproblemen in en rond Antwerpen oplossen. De werken zullen in het najaar al starten. Bekijk hieronder hoe Oosterweel er zal uitzien.

Radicaal haventracé voor doorgaand verkeer: groene lijn op kaart

Het doorgaand verkeer wordt van de stad weggeleid via het ‘radicaal haventracé’ ten noorden van de stad. Cruciaal daarbij is de ‘noordelijke bypass’, een verbinding van wegen tussen de rotonde van Wommelgem en het Waasland. Het gedeelte van Wommelgem tot Ekeren (A102) zal worden ondertunneld.

Er komt ook een tweede Tijsmanstunnel om de verhoogde capaciteit op te vangen.

Oosterweel light voor lokaal verkeer: blauwe lijn op kaart

De Oosterweelverbinding blijft een onderdeel van de plannen, maar er zal worden onderzocht of dat project in omvang kan worden teruggeschroefd, bijvoorbeeld door het aantal rijstroken te verminderen. “We hebben een principieel akkoord, maar geen kant-en-klaar ontwerp”, zegt een onderhandelaar.

Wat met de R11: oranje lijn op kaart

Een ‘missing link’ in het verhaal blijft de R11 tussen Wommelgem en de toegang tot de Craeybeckxtunnel in Wilrijk. Daarvoor is nog geen oplossing gevonden. En die komt er voorlopig ook niet, want het probleem van de R11 lijkt na twintig jaar onderzoek niet op te lossen.

Overkapping Ring: rode lijn op kaart

Er komt een overkapping van de Ring tot Deurne. De kostprijs voor deze overkapping zou 9 miljard euro bedragen.