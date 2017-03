Hét hulpmiddel voor een perfecte eyeliner? Dat ligt gewoon in je badkamerkastje

Geen nood als je er maar niet in slaagt om een perfect lijntje eyeliner te trekken: dankzij deze hack maak je er eentje in een mum van tijd. Het enige wat je nodig hebt? Een stokje met flosdraad ertussen.

Supersterren, onder wie Adele, verschijnen vaak op de rode loper met een perfect, vloeiend lijntje eyeliner op hun bovenste ooglid. Het is echter weinigen gegeven om dezelfde cat-eye zonder al te veel klungelen te bereiken in de badkamer, al kan een plastic stokje met flosdraad het opmaken makkelijker maken.



Een bericht gedeeld door Makeup By Sugar (@iamsugarcoated) op 9 Feb 2017 om 12:18 PST

De populaire Instagram-vlogger Makeup By Sugar neemt een stokje uit de badkamerkast, kleurt het draadje met de eyeliner en plaatst het vervolgens tegen haar buitenste ooghoek. Maak nu een driehoek op je huid door het draadje te verplaatsen en kleur met de eyeliner tussen de lijntjes voor een perfect resultaat. Herhaal aan de andere kant, en klaar. Haar filmpje is in een maand tijd al meer dan twee miljoen keer bekeken.