OC Sint-Ferdinand dankt vrijwilligers

Lummen - OC Sint-Ferdinand zet zijn vrijwilligers in de bloemetjes. Van 4 tot 12 maart 2017 vond de week van de vrijwilliger plaats. Dit liet Sint-Ferdinand niet ongemerkt voorbijgaan.

De ganse week toverden ze hun facebookpagina om en postten ze mooie vrijwilligersgetuigenissen, maar de kers op de taart van deze week was hun jaarlijkse dankdag. Deze ging door op donderdag 9 maart 2017 in het Oosterhof. Het voormiddaggedeelte bestond uit de film ‘Les Intouchables’. Een waargebeurd verhaal over een mooie hulpverleningsrelatie, het leven met een handicap en vriendschap.

Nadien konden de vrijwilligers aansluiten op een breugeliaans buffet dat verzorgd was door de voedingsdienst van OC Sint-Ferdinand. Nadat de buikjes gevuld waren, werd er overgegaan tot het namiddaggedeelte. Hier konden de vrijwilligers kiezen tussen het spelen van volksspelen of het deelnemen aan het wereldcafé. Daarna werd de dag stilaan afgerond bij een dessertenbuffet en het protocollaire gedeelte waarin alle vrijwilligers in de bloemetjes werden gezet en de 14 vrijwilligers die 5, 10 of 15 jaar vrijwilligerswerk deden, werden naar voor geroepen voor een extra presentje in ontvangst te nemen.

Heb je ook interesse in vrijwilligerswerk, neem dan gerust contact op met de coördinator vrijwilligerswerk Caroline Janssens (0477 88 13 39 of caroline.janssens@fracarita.org)