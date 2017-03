Tongeren start met geboortebeperking voor stadsduiven

Tongeren - Tongeren start als eerste stad in België met geboortebeperking voor stadsduiven. Door het voederen van maïs met geneesmiddel R-12, dat de vruchtbaarheid beïnvloedt, wil de stad het aantal stadsduiven in het centrum drastisch verminderen.

De stadsduiven veroorzaken in het centrum van Tongeren al enige tijd overlast, zoals het bevuilen van de grond en gebouwen. Op drie plekken in de stad in het bijzonder zwermen heel wat duiven rond, zo’n 160 in totaal. Dat is in de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouw Basiliek, de site Julianus en aan de Begijnhofkerk.

“Op die drie plaatsen zullen de duiven vanaf vandaag (woensdag, red.) tot en met oktober elke dag gevoederd worden met maïs die behandeld is met het geneesmiddel R-12”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “Het voederen gebeurt door vrijwilligers en neemt tien minuten tijd in beslag per voederplaats. Het geneesmiddel is niet zomaar vrij te verkrijgen. De stadsduivenbestrijding staat onder toezicht van erkende dierenartsen.”

De maïs met de geboortebeperking is volgens Dewael de meest diervriendelijke manier die de stad kan toepassen om de populatie stadsduiven te verminderen. “We volgen het voorbeeld van Italië, daar gebruiken ze al zo’n twintig jaar geboortebeperking voor duiven”, zegt dierenarts Pieter Colla. “Wij zijn het eerste land na Italië en de eerste stad in België die er ook mee zal werken. Na één jaar tijd zouden er 20 tot 30 procent minder duiven in onze stad moeten rondzwermen. Na vijf jaar kan dat al tot 80 procent gaan.”

Naast de behandelde maïs start de stad ook met een campagne om het wildvoederen tegen te gaan. “Met affiches en campagneborden willen we de Tongenaar sensibiliseren”, zegt schepen van Milieu Patrick Jans (Open Vld). “Want het heeft geen zin dat wij de duiven voederen met behandelde maïs, maar dat een aantal duiven op andere plekken in de stad blijven zwermen omdat inwoners hen voederen. Dan heeft ons project geen effect.”

Het voederen van de duiven met de behandelde maïs kost de stad zo’n 10.000 euro per jaar. “Dat is relatief goedkoop als je het vergelijkt met oplossingen die men in andere steden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het maken van duiventillen. Dat komt heel wat duurder uit”, besluit Jans.