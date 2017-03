Gilbert trekt met goed gevoel naar La Primavera

Philippe Gilbert is samen met Tom Boonen en Julien Vermote één van de drie Belgen in de selectie van Quick-Step Floors voor Milaan-Sanremo. De Belgische kampioen neemt al voor de dertiende keer deel aan La Primavera, twaalf jaar op rij was hij erbij, enkel vorig jaar miste hij door ziekte. “Milaan-Sanremo is een moeilijk te voorspellen koers”, zegt hij, “zelfs al ben je goed, dan nog kan het zijn dat je geen resultaat haalt.”

Gilbert stond al twee keer op het podium van Milaan-Sanremo. Zowel in 2008, als in 2011 eindigde hij op een derde stek. “Ik blik met grote tevredenheid terug op Parijs-Nice”, klonk het na afloop van de Koers naar de Zon. “We hebben mooie resultaten behaald met de ploeg, ik voel me zelf ook goed. Ik wist al dat ik de goede conditie te pakken had, Parijs-Nice heeft dat nog eens bevestigd.”

“Moeilijk te voorspellen”

Vorig jaar stapte hij ziek af in Parijs-Nice en zou hij de start van Milaan-Sanremo niet halen. “Het gevoel is nu veel beter uiteraard, alles gaat goed. Milaan-Sanremo is moeilijk te voorspellen. Soms voelde ik me middelmatig en reed ik toch een mooie wedstrijd en soms voelde ik me goed en bakte ik er niks van. Er is geen enkele garantie op een goed resultaat.”

“Sinds het parcours veranderd is, zonder Le Manie, rijd je met veel meer renners naar de finish. Daar kon je een grote selectie maken, nu ligt dat anders”, vervolgt hij. “Het peloton breekt wel nog altijd in de afdalingen, maar we finishen wel met nog heel wat renners. De echt typische sprinters overleven de hellingen misschien niet, maar ik heb toch de indruk dat ze allemaal beter klimmen in vergelijking met vroeger (lacht). Als je kijkt naar jongens zoals Degenkolb, Kristoff, ze geraken allemaal over die bergjes en wonnen er de voorbije jaren.”

Gilbert krijgt met Gaviria ook een snelle man in zijn team. De Colombiaan overleefde ook vorig jaar de capo’s en sprintte zonder valpartij in de laatste bocht misschien wel naar de zege. “Ik heb nog niet met hem samen gereden, maar hij is een talent. Dat staat vast. We trekken met een sterke ploeg naar daar en over tactiek zullen we het zeker nog hebben”, besloot hij.