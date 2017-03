Moeder van overleden jongetje (8) aangehouden

Een achtjarige jongen is woensdagochtend dood teruggevonden in een woning in Zwevegem in West-Vlaanderen. Volgens het parket van Kortrijk gaat het om een verdacht overlijden. De moeder is aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze woonde alleen met haar zoontje.

Iets voor zes uur woensdagmorgen werden de hulpdiensten opgeroepen naar de Minister Alfred De Taeyestraat, in de woonwijk Ter Winckele in Zwevegem. Het was de moeder zelf die het noodnummer 112 belde. Daar troffen ze het lichaam van de 8-jarige jongen aan. Een MUG-arts kon enkel nog de dood vaststellen. In welke omstandigheden het kind is gestorven, is nog niet duidelijk. Woensdagmiddag wordt er een autopsie uitgevoerd, maar over de resultaten wordt vandaag waarschijnlijk niet meer gecommuniceerd.

De ouders van het jongetje waren gescheiden. De moeder woonde alleen met haar zoontje. Ze was verpleegkundige van opleiding en had weinig contact met de buren.