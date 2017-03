Meeste Schotten willen geen onafhankelijkheid

Een meerderheid van de Schotten (57 procent) is geen voorstander van de Schotse onafhankelijkheid. Dat blijkt woensdag uit een peiling in de krant The Thimes. Maandag zei de Schotse premier Nicola Sturgeon nog dat ze een tweede onafhankelijkheidsreferendum wil organiseren, nadat Londen de Brexit heeft geactiveerd.

De peiling in The Times werd uitgevoerd nadat het nieuws over een mogelijk tweede onafhankelijkheidsreferendum bekendraakte. De Schotten hebben zich altijd tegen een uitstap uit de Europese Unie verzet: bij het Brexit-referendum in juni vorig jaar stemden de Schotten massaal tegen.

De leden van het Britse parlement gaven maandag hun finale goedkeuring voor de start van de Brexit. Hierdoor kan premier Theresa May het artikel 50 van het Europese verdrag van Lissabon inroepen en de onderhandelingen over het verlaten van de Europese Unie starten.

Sturgeon, naast premier ook leider van de Schotse nationalisten (SNP), herhaalt al maanden dat een Britse uitstap uit de Europese Unie een nieuwe volksraadpleging over onafhankelijkheid in Schotland legitimeert. Ze wil haar plannen volgende week ter goedkeuring voorleggen aan het parlement, de volksraadpleging zou dan voor eind 2018 of begin 2019 zijn. Tijdens het eerste referendum in september 2014 stemde 55 procent van de Schotten tegen de onafhankelijkheid.