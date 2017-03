Woensdag en vooral donderdag terrasjesweer: tot 17 graden

Na het verdwijnen van de ochtendwolken kunnen we woensdag, en zeker donderdag, nog genieten van mooi lenteweer. Vanaf vrijdag, en vooral in het weekend, neemt de kans op regen toe. Dat meldt het KMI.

Woensdag is het eerst zwaarbewolkt met ‘s ochtends nevel of lokaal mist. Het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag verschijnen er opklaringen. We bevinden ons nog steeds in relatief zachte lucht en we halen maxima tussen 11 en 14 graden. Er staat een zwakke veranderlijke of noordwestelijke wind.

Woensdagavond en -nacht klaart het overal verder uit. Bij een nog steeds zwakke wind uit het zuiden kunnen nevel en mist ontstaan, en dalen de temperaturen naar minima tussen 0 en 4 graden, met kans op lichte vorst aan de grond.

Donderdag wordt het na het optrekken van ochtendnevel of mist zonnig en zeer zacht met maxima van 13 tot 17 graden.

Vrijdag hangen er lage wolken in de voormiddag. Later op de dag komen er opklaringen. Een bui is niet uitgesloten, vooral dan in het zuiden van het land. Op het einde van de dag neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen. Het is gevoelig frisser met maxima tot hooguit 10 graden.

Zaterdag trekt een vrij actieve storing met een goed voelbare wind door het land. Zondag en maandag is het zwaarbewolkt en winderig met een beetje regen.