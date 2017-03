VIDEO. Tijdelijk geen lift meer voor Sylvia (92) op de zevende verdieping: "Dan maar in mijn bed liggen zeker?"

Hasselt - Sylvia Helven is 92 jaar en woont al 29 jaar in residentie Prinsenhof. “Ik heb pas gehoord dat ze morgen aan de lift gaan werken. De rest van de maand zelfs? Oei, ik heb geen eten in huis. Dan moet ik mijn kinderen verwittigen. Ik wist van niks, dat trekt er toch niet op?”

Voor haar leeftijd ziet ze er nog bijzonder kranig uit. Maar toch. “Ik neem veertien pillen per dag. Het enige wat niet versleten is, is mijn mond (lacht). Als ik met de trap naar beneden moet, ben ik doodmoe. En om weer naar het zevende te klimmen moet ik onderweg 27 keer stoppen.” Haar eten wordt gebracht en Familiehulp komt schoonmaken. “Maar ’s morgens neem ik de lift om de krant te halen en ’s middags ga ik naar het Heilig Paterke om kaarsen te branden voor mijn zieke dochter. Wat ik de komende weken ga doen? In mijn bed liggen en mij ergeren zeker?”

