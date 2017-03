“Als we de Europa League winnen, zing ik voor de groep”

Op 27 december zette hij bij Racing Genk zijn handtekening onder een overeenkomst voor onbepaalde duur. Sindsdien werd het voetbaldier, dat de 46-jarige Albert Stuivenberg is, meegesleurd in een knotsgekke mallemolen. Hij holde van de ene wedstrijd via de zoveelste meeting naar de volgende persconferentie. Morgen komt Gent op bezoek in de Europa League. Wedstrijd 51 moet het orgelpunt worden van zijn eerste hoofdstuk op Genkse bodem. Daarna mag er even gas worden teruggenomen. Tijd om ook eens een andere kant te belichten van de Rotterdamse coach. Zijn jeugd, zijn relatie met Louis van Gaal, zijn vaderschap en zijn zeldzame momenten van ontspanning. Wat leerden we? Dat hij eigenlijk nog niet gedoopt is. Een liedje kwelen voor de groep? “Dat doe ik met plezier als we een prijs pakken. Dus na het winnen van de Europa League.”