Grotere nieuwe platanen in Waterschei

Genk - “De 63 bomen die in de eerste fase worden gekapt, worden vervangen door grotere exemplaren dan eerst gepland”, zegt schepen van Openbare Werken Ali Caglar. Inmiddels zijn de bijna 600 handtekeningen van de beweging tegen de kap aanvaard, waardoor morgen het netelige dossier opnieuw op de gemeenteraad komt.

De stad is vorige gemeenteraad grotendeels teruggekomen op de beslissing om ruim vierhonderd platanen in Waterschei te kappen en te vervangen door jonge bomen. Van de vijf voorziene fases wordt alleen nog de eerste uitgevoerd. Dat zijn 63 bomen in de omgeving van de Wildekerslaan. Maar de beweging tegen de kap wil dat ook die platanen blijven. Dat de stad aan die fase vasthoudt, is volgens de beweging om electorale reden. “Niets van”, zegt Caglar. “Die keuze is gemaakt omdat daar een deel van de bomen al vervangen is. Bovendien is de straat daar smaller.”

Caglar maakte ook bekend dat de stad gaat voor een grotere maat van jonge bomen dan aanvankelijk voorzien. “Dat betekent dat de bomen ook sneller het karakter aan de wijk teruggeven en sneller de potentie hebben van hun voorgangers.”