Penthouse aan Hasseltse kanaalkom online geveild voor net geen 900.000 euro

Hasselt - Negentien kandidaat-kopers hebben geboden op een penthouse in het woonproject ‘De Kaai’ aan de Hasseltse Blauwe Boulevard. De online veiling werd dinsdag afgesloten. Het penthouse zelf klokte af op 850.000 euro en de bijhorende gesloten autostandplaats op 48.500 euro. Eerder werden twee penthouses in ‘Zuidzicht’ verkocht per opbod bij de notaris.

Veilinghuis Troostwijk organiseerde de online verkoop van een penthouse dat weer op de markt kwam door een faillissement. Het ging over een mooie flat van 200 vierkante meter bewoonbare oppervlakte met een prachtig zicht over de kanaalkom. Bovendien is het penthouse compleet ingericht door architect Vittorio Simoni, de vader van acteur Matteo.

De startprijs van 680.000 euro werd dan ook vlug verhoogd, maar zelfs op de slotdag kwamen nog nieuwe biedingen binnen. Uiteindelijk strandde de prijs op 850.000 euro. “Dezelfde bieder kocht meteen ook de ondergrondse garage erbij”, klinkt het bij Troostwijk. “Of we tevreden zijn met de prijs? Wij wel, maar nu wordt er een aankoopbelofte opgemaakt die naar de betrokken curator gaat. Die beslist uiteindelijk of dit bod zal volstaan. Is dat zo, dan kan alles, via de rechtbank naar de notaris en is deze loft van eigenaar veranderd.”