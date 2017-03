Ondanks camera’s weer vernielingen Genkse Thor Park

Genk - Ondanks camerabewaking hebben vandalen toch weer één van de picknickplekjes in het Thor Park vernield. De glazen dakschermen werden aan diggelen geslagen.

Het is al de zoveelste keer dat er vernielingen worden aangebracht in de wandelzone. Banken werden al in brand gestoken, tafels vernield en glazen panelen stukgegooid. Nog werden er, tot ergernis van wandelaars, bergen afval achtergelaten. Om dat alles te voorkomen zijn er camera’s geplaatst in het park. Of die konden registreren wie de recente vernielingen veroorzaakte, is niet duidelijk. De politie van de zone MidLim onderzoekt de zaak.