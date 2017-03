Wandel je burn-out weg in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

Sociale contacten onderhouden en zo veel mogelijk bewegen. Het zijn twee goede maar vaak ook zware opdrachten voor mensen die kampen met een burn-out. Daarom organiseert stresscoach Heidi Lens morgen de eerste wandeling voor mensen met een burn-out in Heusden-Zolder. “Want de stap om weer buiten te komen is individueel soms lastig. Daarom doen we het in groep.”