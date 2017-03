Zoveel verdient de gemiddelde jobstudent in Limburg

Een student verdient gemiddeld 2.090 euro per jaar, dat blijkt uit de enquête van deze krant. Bijna tweederde werkt in het totaal 4 à 8 weken, een op de acht werkt zelfs meer dan 8 weken en zit daarmee tegen de wettelijke limiet van 50 dagen aan. “Maar sinds januari zijn de regels veranderd, een student mag nu 475 uur werken in plaats van 50 dagen waardoor je volgend jaar heel andere cijfers krijgt”, zegt Dirk Wijns van het HR-dienstenbedrijf Acerta.

