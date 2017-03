“Hoe dan, Geert?”

Nederland gaat woensdag naar de stembus, vaak met de handen in het haar. Niet eerder waren er zoveel zwevende kiezers. En nooit tevoren was er zoveel buitenlandse belangstelling. Allemaal vanwege de man uit Venlo. In de laatste peilingen zakt Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid weg achter de VVD van premier Mark Rutte. Maar wie vertrouwt nog peilingen? We trokken de Maas over en peilden of Venlo zelf nog een boodschap heeft aan of voor zijn befaamde telg.