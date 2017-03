Politie zoekt kennissen van jaagpadmoordenaar, die mogelijk drie doden op zijn geweten heeft

In het dossier van de dubbele moord in Blankenberge en Zeebrugge zijn de speurders op zoek naar informatie over de persoonlijkheid van verdachte Oliver Bolte. De 42-jarige man uit Blankenberge bekende de moorden op zijn moeder Renate en op een kennis Norbert Bocher.

Op 7 maart werd de 49-jarige Norbert Bocher rond 21.30 uur door een groep mountainbikers zwaargewond aangetroffen langs een jaagpad in Zeebrugge. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een schotwonde in het hoofd.

Rond 5.30 uur woedde een hevige brand in een woning in Blankenberge. In de slaapkamer werd het verkoolde lichaam van de 71-jarige Renate Bolte ontdekt. In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 maart ging Oliver Bolte, de zoon van het slachtoffer van de brand, zich aangeven bij de politie.

In het kader van het onderzoek willen de speurders ook meer te weten komen over de persoonlijkheid van de verdachte. Daarom zoekt de politie van Blankenberge/Zuienkerke op verzoek van de onderzoeksrechter naar mensen die meer kunnen vertellen over de levenswandel van Oliver Bolte. De verdachte is van Duitse afkomst en spreekt Nederlands met een Hollands accent.

Strandjutten

“We zijn vooral op zoek naar mensen die met Oliver Bolte bij horecabezoek aan de praat zijn geraakt, die hem als klant in hun winkel hadden of die hem kennen van het strandjutten, voorwerpen zoeken met een metaaldetector”, klinkt het op de Facebookpagina van de politie. Bolte zou ook bekend geweest zijn onder de aliassen Marc en Marc de strandjutter.

Wie meer informatie heeft over de verdachte kan de politie tijdens de kantooruren bereiken op het nummer 050/43.13.30 of via een privébericht op Facebook.