VN: "Syrië is folterkamer geworden"

Syrië is in zes jaar burgeroorlog veranderd in een "folterkamer" en een oord van "gruwelijke verschrikkingen". "Het is wereldwijd de ergste door mensen gecreëerde ellende sinds de Tweede Wereldoorlog". Dat zei VN-mensenrechtencommissaris Zeid Raad al-Hussein dinsdag in Genève, over de zesde verjaardag van het conflict.

Een rapport van VN-onderzoekers komt ook tot de conclusie dat de Syrische regering in de strijd tegen opstandelingen nog steeds verboden chemische wapens inzet. Hulporganisaties waarschuwden er inmiddels voor om het leed in Syrië niet als een normale toestand te aanvaarden.

Op 15 maart 2011 waren in de Syrische hoofdstad Damascus in het zog van de opstanden in andere Arabische landen voor het eerst protesten uitgebroken. De regering trad toen met harde hand op tegen de demonstranten. Daaruit vloeide de burgeroorlog voort, die intussen aan 400.000 mensen het leven heeft gekost. Sinds eind december is er een door Rusland en Turkije bemiddelde wapenstilstand van kracht. Maar die is wankel en dagelijks vinden er toch nog gevechten en aanvallen plaats.

Al vijf aanvallen met chloorgas dit jaar

Volgens een rapport van de onderzoekscommissie van de mensenrechtenraad zouden er sinds het begin van het jaar vijf aanvallen met chloorgas zijn uitgevoerd door regeringsgetrouwe troepen. Begin januari zouden er bij een aanval op een dorp bij Damascus op die manier minstens zes mensen verwond zijn.

Ook scholen zijn geen toevluchtsoord meer, maar worden gewetenloos gebombardeerd, klinkt het voorts. Regeringsgezinde troepen vallen ziekenhuizen en watervoorzieningen aan. "Dat zijn oorlogsmisdaden", bevestigen de experten. Ze hekelen ook executies door terreurorganisaties en aanvallen van andere gewapende groepen.

Te weinig humanitaire hulp

Hulporganisaties uitten hun kritiek op de gebrekkige steun voor 14 miljoen Syriërs, die op humanitaire hulp zijn aangewezen. "Dat ter plekke een broze wapenstilstand heerst, wil niet zeggen dat de bevolking weer over zuiver drinkwater en eten beschikt of dat de kinderen weer naar school kunnen gaan", verklaarde de voorzitster van de Duitse organisatie Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann.

De hulpmaatregelen van de VN blijven in ruime mate ondergefinancierd. De hulporganisatie Action Against Hunger verklaarde dat de meerderheid van de Syrische vluchtelingen hun financiële middelen hebben opgebruikt. Hulpverleners spreken van kinderarbeid, uitbuiting door werkgevers, prostitutie en meer vroege huwelijken.

De organisatie Dokters van de Wereld laakt het geweld tegen medische instellingen. "We kunnen niet meer voldoen aan onze taken, hoewel we met de grootste humanitaire ramp van onze tijd worden geconfronteerd", klinkt het in een verklaring.

Kritiek op rebellen

Rusland uitte inmiddels kritiek op de rebellen, die hebben afgezegd voor de nieuwe gespreksronde over Syrië in de Kazachse hoofdstad Astana. De aangehaalde redenen zijn niet overtuigend , zei minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov volgens het persagentschap Tass. "Schendingen van de wapenstilstand zijn er altijd geweest. Dat is een natuurlijk proces", verklaarde hij. De Syrische regering wijst met beschuldigende vinger naar Turkije voor het wegblijven van de rebellen.

De vertegenwoordigers van de rebellen hadden hun deelname uit protest tegen de herhaaldelijke schendingen van het bestand door de regeringstroepen afgezegd. Bij de dinsdag begonnen derde gespreksronde over Syrië in Astana moet het onder bemiddeling van Rusland en Turkije vooral over de versterking van de broze wapenstilstand gaan.

Rusland is naast Iran de belangrijkste bondgenoot van de regering in Damascus, Turkije steunt de rebellen. Het proces in Astana loopt parallel met de onderhandelingen over Syrië onder VN-bemiddeling in Genève. Die zouden eind maart voortgezet worden.