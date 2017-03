Essah levenslang de cel in voor ‘slaapkamermoord’

Dilsen-Stokkem - De Tongerse assisenjury heeft de 23-jarige Abdullah Essah veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de ‘slaapkamermoord’ op Erik Janssen in Dilsen-Stokkem. Essah bracht de 50-jarige minderbegaafde Janssen bijna 3,5 jaar geleden om gruwelijke wijze om het leven. De verdediging had een minder strenge straf gevraagd omdat de Marokkaanse familie van Essah zijn homoseksualiteit nooit heeft aanvaard, maar daar hield de jury geen rekening mee.

Erik Janssen werd op 24 oktober 2013 dood aangetroffen in zijn woning aan de Hoogbaan in Dilsen-Stokkem. Janssen lag op zijn rug. Bijna het hele huis, behalve de kelder, was met bloed besmeurd. Rondom zijn hoofd lagen drie kussens. Volgens de wetsdokter was er stomp geweld gebruikt. Vervolgens werd Janssen met een mes bewerkt. Er werden ook afweerletsels en zware anale verwondingen vastgesteld. Het keelskelet was gebroken. De deskundige sprak van zes echte messteken.

Na onderzoek van aangetroffen DNA-sporen werd Abdullah Essah op 12 maart 2014 gearresteerd. Hij gaf zijn betrokkenheid toe, nadat hij van de politie te horen kreeg dat de sporen zeker van hem waren. De jonge beschuldigde wijzigde meermaals zijn verklaringen en vertelde tegenstrijdige zaken.

Gedurende het onderzoek en tijdens het proces bekende hij dat hij tegen betaling homoseksuele betrekkingen had gehad met de minderbegaafde Erik Janssen, die iedere dag zijn vaste rituelen had. Eerder vertelde Abdullah dat hij bij Janssen was blijven slapen na het samen kijken naar een voetbalwedstrijd, nadat ze samen stevig bier gedronken hadden. Hij beweerde dat een naakte Janssen hem verrast had in de slaapkamer, waarna Abdullah hem met een mes te lijf ging.

Maandag werd door de verdediging niet meer over de schuld gepleit. Zij legden zich neer bij de visie van de tegenpartijen, de burgerlijke partijen en het openbare ministerie. Na 3,5 uren beraadslagen werd Abdullah schuldig verklaard aan moord. Openbaar aanklager Alexandra Van Kelst vroeg de levenslange opsluiting voor de twintiger. De verdediging probeerde strafvermindering te bekomen door de jury erop te wijzen dat Essah door zijn homoseksualiteit in onmin leefde met zijn familie, maar daar werd uiteindelijk geen rekening mee gehouden.