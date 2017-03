Zuhal Demir: “Unia moet beslissing over hoofddoeken ondubbelzinnig uitdragen”

Zuhal Demir is tevreden dat er duidelijkheid is na de uitspraak van Europees Hof van Justitie over hoofddoeken op de werkvloer. De staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding zegt dat Unia de beslissing “ondubbelzinnig” moet uitdragen.”

De Belgische Samira Achbita had samen met Unia (het vroeger Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding) een zaak aangespannen tegen G4S Secure Solutions. Ze pikte het niet dat ze op het werk geen hoofddoek mocht dragen. In ons land kreeg ze al ongelijk, en het Europees Hof van Justitie besliste ook zo. Werkgevers kunnen dus voortaan hun personeel verbieden om een hoofddoek of een ander religieus symbool te dragen.

Zuhal Demir noemt het arrest een mijlpaal. “Het heeft het voordeel van de duidelijkheid. Het geeft duidelijke grenzen aan die bedrijven rechtszekerheid geven. Ook voor werknemers is het kader duidelijk”, zegt de staatssecretaris.

“Dit kader moet nu actief en ondubbelzinnig door (het eerder door Demir geviseerde, nvdr) Unia worden uitgedragen naar zowel de religieuze doelgroepen als de werkgevers”, voegt Demir toe. “We moeten rust brengen in dit dossier en die mogelijkheid hebben we nu in handen. Verder polariseren heeft geen zin.”