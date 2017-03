Genk - 80.000 euro, zoveel was er nodig om het voetbalveld van KRC Genk te vervangen. De werkzaamheden startten maandagochtend rond 7u en de laatste grasmat werd omstreeks 17u uitgerold. Razendsnel, maar dat was ook nodig aangezien woensdag de eerste trainingen voor de Europa League plaatsvinden in de Luminusarena. Onze reporter maakte een timelapse van de werkzaamheden, van aarde tot perfect bespeelbaar terrein.