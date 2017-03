VIDEO. Defensie verdedigt zich: Zo precies bombarderen Belgische F16’s IS-gebouw

Brussel - Een Belgische F-16 bombardeert in dit filmpje een gebouw dat gelinkt is aan IS. De video werd vandaag vrijgegeven door Defensie. Plaats en datum zijn niet bekend gemaakt. Defensie maakt zich sterk dat het tijdens haar 639 vluchten in 309 missies sinds 1 juli 2016 geen burgerslachtoffers heeft gemaakt, maar telkens het beoogde doelwit, conform de Belgische inzetregels, heeft uitgeschakeld. Zes Belgische F-16’s worden op dit moment vanuit Jordanië ingezet in een strijd van de internationale coalitie tegen IS. Eerder werd door burgerorganisaties erop aangedrongen dat België meer transparant moet zijn over haar inzet tegen IS.

In het filmpje is te zien dat er ook een nevenexplosie is in het gebouw: de Belgische bom heeft andere munitie doen ontploffen. Tegelijk is te zien dat enkel het beoogde gebouw ontploft. Bouwsels in de buurt blijven overeind. Het filmpje moet aantonen dat de Belgische precisiebommen, geleid door gps of laser, effect ressorteren. Ook in het dichtbevolkte en nu zwaar belaagde IS-bolwerk Mosoel. 71 procent van de Belgische F-16-inzet gebeurt boven en rond Mosoel, 12 procent is voor de regio rond Bagdad, 17 procent van de inzet gaat naar Oost-Syrië.

Luitenant-kolonel Jeroen Poesen: “Onze regels zijn duidelijk. In het geval van enige twijfel, is er geen twijfel meer. Dan wordt er niet aangevallen”.

Dierenvriend

Defensie zegt niet langer formeel honderd procent zeker te zijn dat de zes Belgische F-16’s in die 309 missies sinds 1 juli 2016 in de internationale strijd tegen IS nog geen enkele keer een burgerslachtoffer heeft gemaakt.

Poesen: “Net zoals geen enkele dierenvriend zal kunnen zeggen dat hij of zij nog nooit een muis heeft doodgereden met zijn of haar auto. Wel doen we er met drones en andere informatiekanalen voorafgaandelijk alles aan om vast te stellen dat er in en rond het beoogde doelwit geen gewone menselijke activiteiten zijn, dat er geen vrouwen en kinderen in de buurt zijn, maar enkel personen die we met onze precisiecamera’s kunnen definiëren als gewapende strijders. Defensie is wel honderd procent zeker dat er tot nu geen enkel rapport melding maakt van burgerslachtoffers waarbij Belgen betrokken zijn. Mocht dat wel zo zijn, dan zou IS dat al wel geclaimd hebben.”