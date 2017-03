Gewoon jezelf zijn in een relatie is niet altijd de beste optie

Jezelf kunnen zijn bij een partner is zeker altijd een plus, maar volgens nieuw onderzoek is er nog iets anders belangrijker om van een echte authentieke relatie te kunnen spreken. Je beste zelf willen zijn zou namelijk tot nog meer geluk leiden.

Heerlijk toch als je een partner hebt die je neemt voor wie je bent en je tegelijk 'begrijpt', maar uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in het Personality and Social Psychology Bulletin blijkt dat een relatie nog authentieker aanvoelt als je niet enkel jezelf bent, maar ook de beste versie van jezelf probeert te zijn. Relaties zouden als sterker en bevredigender ervaren worden als je mikt op dat laatste.

Om tot die conclusie te komen, lieten de onderzoekers mensen hun 'ware ik' en 'ideale ik' beschrijven. Daarna werd gevraagd welke van de twee ze zijn als ze bij hun partner zijn. En wat bleek, mensen die aangaven het meest hun 'ideale ik' na te streven in hun relatie die vaker als authentiek beschouwden dan diegene die gewoon hun 'ware ik' lieten zien.

"Met andere woorden, als het over authenticiteit gaat in een relatie is niet het meest belangrijke dat we gewoon onszelf kunnen zijn, maar wel dat we ons proberen te gedragen als de persoon die we zouden willen zijn", zegt onderzoeker Christian Jarrett.