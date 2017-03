Openbare aanklager vraagt levenslange opsluiting voor Abdullah Essah

Tongeren / Dilsen-Stokkem - Op het proces van de 23-jarige Abdullah Essah in het Tongerse hof van assisen heeft de openbare aanklager Alexandra Van Kelst dinsdag de levenslange opsluiting gevraagd. De twintiger werd maandag schuldig verklaard aan de moord op de 50-jarige minderbegaafde Erik Janssen in Dilsen-Stokkem. Hij ging Janssen in de nacht van 21 op 22 oktober 2013 met een mes en schaar te lijf, na hem eerst anale letsels te hebben toegebracht. Een hevig bloedende Janssen werd in de woonkamer finaal gewurgd. Het openbare ministerie zag geen verzachtende omstandigheden.

Al vanaf zijn twaalfde was het bij hem misgelopen door drugs, diefstallen, overvallen en uiteindelijk het plegen van de moord op Erik Janssen. Van Kelst had het over de bijzondere gruwel van de feiten. “Ik heb zelden zo bloederige taferelen gezien. Erik Janssen onderging een afschuwelijk lange doodsstrijd. Hij was overgeleverd aan het geweld van Essah. Hij heeft Erik op alle gebied kapot gemaakt. Die zware anale verwondingen verwijzen naar het feit dat hij Erik heeft willen doen lijden. De gruwel weegt bijzonder zwaar door”, aldus Van Kelst, die vervolgens de jeugdjaren van Essah overliep.

“Abdullah werd als nakomertje verwelkomd als een koning in het gezin. Door zijn eigen houding is het vanaf zijn twaalfde fout gelopen. Essah deed alleen zijn goesting. Op 14 jaar stond hij al onder toezicht van de jeugdrechtbank. Hulpverlening stond klaar om hem op het juiste pad te krijgen, maar hij stond niet te wachten op begeleiding. Hij begon daarentegen drugs te gebruiken en ging pikken. De andere kinderen in hetzelfde gezin zijn nooit in de criminaliteit terecht gekomen. Als 20-jarige heeft hij lak aan regels. Hij manipuleert zijn omgeving”, ging de openbare aanklager verder.

Bij het bespreken van zijn strafverleden haalde Van Kelst aan dat Essah ooit in vijf dagen tijd drie gewapende overvallen pleegde. Het is volgens het openbare ministerie verontrustend dat het gebruikte geweld in stijgende lijn gaat. “Hij krijgt zijn beweerde homoseksuele geaardheid misschien moeilijk verkocht in een traditioneel berbers gezin, maar we leven hier in een westerse samenleving. Door de gepsychopathiseerde kenmerken heeft hij een verhoogd risico voor het plegen van nieuwe strafbare feiten. Hij heeft een falende gewetensfunctie.”

“Kom niet af door te zeggen dat hij die persoonlijkheidskenmerken al had. Daar komt de psychotische problematiek bij, een extra element dat tot recidive kan leiden. Ook van oprechte spijt en berouw is geen sprake. Hij heeft alleen spijt voor zichzelf. Ik wil niet dat mijn of uw kinderen het pad van Abdullah Essah zouden kruisen. Daarom vraag ik de levenslange opsluiting”, besloot Van Kelst, waarna de verdediging het woord kreeg.