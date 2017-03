Guinness-fans kunnen nu ook overnachten in de brouwerij in Dublin

Fan van het donkere Ierse bier Guinness of zin om gewoon eens op een spectaculaire locatie te overnachten in Dublin? De Guinness Storehouse en Airbnb hebben de handen in elkaar geslagen om je de mogelijkheid aan te bieden er te overnachten. Opgelet, het aanbod geldt maar voor één nacht en je moet de vipovernachting voor twee zien te winnen.

De Guinness Storehouse is een van de paradepaardjes in de Ierse hoofdstad Dublin. Het herbergt onder andere een indrukwekkende Gravity Bar waar je een panorama van 360 graden hebt over de stad. Het is op die plaats dat Airbnb samen met Guinness een exclusief logement inricht.

Wat je daarvoor moet doen? Via de website van Airbnb moet je het antwoord geven op de vraag wat van jou de grootste Guinness-fan maakt. Je krijgt niet alleen de overnachting cadeau, maar ook nog een privérondleiding in de brouwerij en een diner voor twee in het teken van Guinness. Meedoen kan nog tot en met 22 maart, de prijs zelf valt te incasseren op 24 april.

Het is niet de eerste keer dat Airbnb een dergelijke 'Night At'-wedstrijd lanceert. Eerder konden ook al overnachtingen gewonnen worden in het Aquarium de Paris en het kasteel van Dracula in Transsylvanië.