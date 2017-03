Hasselt krijgt ziekenhuis op Salvatorsite

Hasselt - Het nieuwe ziekenhuis van Hasselt komt op de Salvatorsite. Dat is de conclusie van het nieuwe studiebureau dat de raad van bestuur en de medische raad hebben aangesteld. De twee moeten wel nog officieel hun zegen geven, maar zowel de stad als het ziekenhuis zijn het erover eens dat het nu definitief gedaan moet zijn met studies. Tegen 2027 willen ze inhuizen in de nieuwbouw met een prijskaartje van 400 miljoen euro.

