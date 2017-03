Kameroense vluchteling (20) krijgt eerste speelminuten bij tweedeprovincialer

Tongeren - Bij Henis (2B) maakte Ricardo Assola, een Kameroense vluchteling die in het asielcentrum in Sint-Truiden verblijft, voor het eerst een invalbeurt.

“In november ben ik in België beland. Problemen in mijn thuisland”, vertelt de jonge Afrikaan (20). “Het Fedasil in Bevingen bracht me in contact met Kris Rouvrois die al eerder vluchtelingen plaatste bij verschillende clubs. Zo kwam ik bij Henis terecht waar ik goed ben opgevangen. Ze stelden zelfs een beurtrol op om me op te pikken en af te zetten aan het station van Tongeren. In Kameroen voetbalde ik in eerste klasse van de juniores. Mijn favoriete positie is de 9. De grootste verschillen? Hier wordt zo weinig getraind, terwijl ik op tactisch en technisch vlak nog één en ander kan bijleren.”