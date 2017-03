“Nieuwe Belgen moeten burgerexamen afleggen”

Brussel - N-VA wil dat iedereen die Belg wil worden een burgerschapsexamen aflegt. Kamerlid Sarah Smeyers werkt een wetsvoorstel uit. Smeyers moest aanvankelijk uitzoeken of het mogelijk was om de dubbele nationaliteit - zoals onder meer Turken en Marokkanen die hebben - af te schaffen. “Maar dat lukt juridisch niet”, zegt Smeyers.

Deze zomer kondigde Zuhal Demir - toen nog parlementslid - aan dat ze van die dubbele nationaliteit af wilde. Aanleiding waren toen de rellen in Beringen na de mislukte staatsgreep in Turkije. “Je bent of Belg of Turk: kies”, was haar boodschap. “Maar juridisch is dat niet uit te voeren”, zegt Sarah Smeyers.

“Want elk land heeft zijn eigen nationaliteitsregels. Wat we wel kunnen doen, is de nationaliteitswet in België verstrengen. We willen daaraan een burgerschapsexamen koppelen over onze waarden en normen, over de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat we elkaar bijvoorbeeld een hand geven. Wie Belg wil worden kan daar dan een cursus voor volgen, ofwel hier ofwel in het buitenland. Dit geldt voor iedereen die Belg wil worden, ook voor asielzoekers.”