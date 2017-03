Pernaren krijgen meer uitleg over fusieplannen: “Deze fusiegolf zal niet de laatste zijn”

Peer - Wat heeft Peer nodig voor de toekomst? Op welke gemeenten moet de stad zich richten voor een fusie of een samenwerkingsverband? En hoe kan je inwoners hierbij betrekken? Op deze en meer vragen probeerden de burgemeester van Horst aan de Maas en de gemeentesecretaris van Meeuwen-Gruitrode maandagavond een antwoord te geven.

Burgemeester Steven Matheï ontving in de collegezaal zowat vijftig Perenaren voor een debat- en infoavond rond een vrijwillige fusie. Sprekers waren onder meer ervaringsdeskundigen burgemeester Kees Van Rooij uit Horst aan de Maas (NL) en Guy Bodeux, gemeentesecretaris van Meeuwen-Gruitrode. “Horst aan de Maas heeft de fusiebeweging al achter de rug. Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek zijn volop bezig met het fusieverhaal. De bedoeling is om van hun ervaringen te leren”, zegt Matheï. “Peer laat de fusiegesprekken met Hechtel-Eksel en Bocholt even rusten. Wat we nu nodig hebben, is een sterk Noord-Limburg en dat moeten we zeker bestuderen.”

Gemeentesecretaris Bodeux lonkte even naar Peer als fusiepartner. Hij wees er op dat de fusie Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek zeker niet de laatste zal zijn. “Ook wij zijn in Nederland gaan kijken hoe ze het daar aanpakken. Hoe je een nieuwe organisatie op poten zet, want er is geen draaiboek”, aldus Bodeux.

Burgemeester Van Rooij wees op de verschillen en de overeenkomsten in het fusieproces, hier en net over de grens. Zo kende Horst aan de Maas al twee fusies, in 2001 en in 2010. “Dat gebeurde op vrijwillige basis. De fusie verliep moeizaam en zonder financiële bonus zoals vandaag in Vlaanderen.” Na een referendum bleek dat 60 procent van de stemmers voor een fusie was.

Uit het debat achteraf bleek dat de meeste aanwezigen wel voordelen zagen in een eventuele fusie, maar toch ook met heel wat vragen zaten over hoe die in de praktijk tot stand zou moeten komen. “Een fusie moet vanuit de bevolking groeien”, klonk het. “Een schaalvergroting biedt voordelen. We mogen de boot niet missen en eindigen als een kleine gemeente tussen grotere die wel fuseerden. “ Iemand anders vreesde dat groter ook logger kan betekenen.