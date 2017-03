Brits parlement keurt Brexit wet definitief goed

In Londen wijdden beide kamers van het Britse parlement zich maandagavond aan de tweede lezing van de Brexitwet. Zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis keurden de Brexit-wet goed.

Die wet geeft de Britse regering de toestemming om het artikel 50 van het Europese verdrag van Lissabon in te roepen, waarna de gesprekken met de EU over de Britse uitstap uit de Unie officieel van start kunnen gaan. Het Lagerhuis had eerst nog twee amendementen verworpen die door de House of Lords waren ingediend. Het Hogerhuis wilde de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen beschermen, en het parlement laten stemmen over elke Brexit-deal vooraleer die door het Europees Parlement wordt goedgekeurd.

Premier Theresa kan dinsdag dus al artikel 50 van het EU-verdrag inroepen om het Brexit-proces formeel te starten. Volgens de BBC zal dat wellicht pas tegen het eind van de maand gebeuren.