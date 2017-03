Ed Sheeran krijgt rol in Game Of Thrones

Hasselt - Het gaat hard voor de Britse zanger Ed Sheeran. Nadat hij het ene record na het ander verpulvert met zijn nieuwe plaat ‘Divide’, raakte nu ook bekend dat hij een gastrol krijgt in het zevende seizoen van ‘Game Of Thrones’.

David Benioff, een van de makers, was overigens heel blij. “We proberen Ed Sheeran al jaren in de serie te krijgen om Maisie (Williams, nvdr.) te verrassen en dit jaar is het eindelijk gelukt.” Williams speelt de rol van Arya en is een grote fan van de zanger. Het zevende seizoen start op 17 juli in Amerika en zal zeven afleveringen tellen. Ook werd bekendgemaakt dat het achtste en tevens laatste seizoen amper zes afleveringen lang zal zijn.