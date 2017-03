Waar of niet waar? “Substanties uit rode wijn gaan veroudering tegen”

Dagelijks worden we overstelpt met medisch nieuws. Dr. Marleen Finoulst checkt met haar team wat waar en niet waar is.

FACT

Dit lazen we vorige week in een krant: naast een ontspannende werking heeft rode wijn ook voordelen voor uw uiterlijk. De antioxidanten gaan veroudering tegen, zeggen onderzoekers.

CHECK

Daar wilden we graag het fijne van weten. Het nieuws is gebaseerd op een aantal experimenten met proefmuizen gevoerd door Amerikaanse wetenschappers. Vier groepen muisjes kregen vier verschillende diëten: een laagcalorisch dieet, een dieet verrijkt met resveratrol (een antioxidant dat in de schil van rode druiven zit), een dieet verrijkt met metformine (een geneesmiddel dat de suikerspiegel verlaagt) of een normaal dieet (controle). Twee jaar later ondergingen uit elke dieetgroep muisjes een reeks biopsieën, genomen om de spieren en zenuwcellen te beoordelen. Muisjes die resveratrol hadden gekregen of een laagcalorisch dieet volgden, vertoonden minder fragmentatie van spier- en zenuwcellen, wat wijst op een vertraging van het verouderingsproces van deze cellen. Het bloedsuikerverlagend geneesmiddel metformine had geen effect.

De onderzoekers besloten dat resveratrol uit de schil van rode druiven een gunstig effect heeft op veroudering, hetzelfde zou gelden voor een laagcalorisch dieet. Bij muisjes wel te verstaan. Over het effect bij mensen kan helemaal niets besloten worden. Bovendien kregen deze proefmuizen een behoorlijke dosis resveratrol: 400 mg per kg per dag. Rode wijn bevat ook sporen van dit antioxidant: in wisselende hoeveelheden, schommelend tussen 0,2 en 12,6 mg per liter. Een glas rode wijn bevat dus een zeer lage dosis resveratrol. Om dezelfde hoeveelheid resveratrol binnen te krijgen als de muisjes in het experiment moet een vrouw van 70 kg zo’n 28 gram per dag binnenkrijgen. Rekening houdend met de lage concentraties in rode wijn komt dit neer op meer dan 2.000 liter wijn per dag. U zal dan inderdaad niet langer verouderen, want zo’n hoeveelheden overleeft niemand…