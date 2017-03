Riemstenaar al drie maanden vermist in Indonesië

Riemst - Vandaag, 14 maart, is het precies drie maanden geleden dat Yvan Meers (38) en zijn Duitse vriendin Lina Keil (31) voor het laatst gezien werden. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Het is vandaag precies drie maanden geleden dat Yvan Meers (38) en zijn Duitse vriendin Lina Keil (31) voor het laatst gezien werden. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Op dit moment wordt er niet meer actief gezocht naar het koppel. Het federale parket benadrukt wel dat de samenwerking met de Indonesische autoriteiten altijd uitstekend verlopen is. “Het enige wat we nog kunnen doen, is blijven hopen. Maar hoe langer dat duurt, hoe minder kans op een goede afloop”, klinkt het.

Riemstenaar Yvan Meers en zijn vriendin vertrokken op 6 november 2016 richting de Thaise hoofdstad Bangkok voor een rondreis doorheen Zuidoost-Azië. Die tocht bracht hen begin december in Indonesië, waar het koppel een kajak huurde. Op 14 december werden ze voor het laatst gezien op het eiland Pulau Palambak.