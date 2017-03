En plots staat De Mol in het donker voor je neus: “Zijt gij dat, Davey?”

Twee weken zijn ze onderweg in ‘De Mol’. Zes kandidaten vlogen eruit, vijf strijden nog voort om de saboteur in hun midden te kunnen ontmaskeren. Vorige week zagen we hoe Hans – voor de tweede keer – uit het spel moest stappen. Deze keer duiken de kandidaten de dieperik in en komen ze letterlijk in aanraking met de Mol.

(Spoiler alert: Als je de aflevering van vanavond nog niet hebt bekeken, dan kan je beter later verder lezen.)

EERSTE PROEF

De programmamakers weten hoe ze de overblijvende deelnemers een duwtje in de rug moeten geven om het spel net iets harder te spelen. Ze verhogen de inzet: hun eigen bagage. Die ligt op de bodem van een lagune in het kleine dorpje Knysna, netjes ingepakt in waterdichte materiaal. Iedereen krijgt de kans om zijn eigen bagage zelf te gaan opvissen, maar dat is niet zo simpel.

Op elke reistas hangt immers een Zuid-Afrikaanse vlag. Bij elke deelnemers is die anders ingekleurd. Om te weten welke kleurcode zij moeten gebruiken, zullen ze kopje onder moeten gaan en zich drie meter dieper in een zuurstofbel moeten wurmen. Daar zien ze welke versie van de vlag bij wie hoort. Eén pittig detail: de woorden zijn in een andere kleur geprint en dat maakt het onthouden - in een zuurstofbel op de bodem van een lagune - wel heel wat moeilijker. In totaal mogen de deelnemers maar tien minuten in de bel zijn.

Lukt het hen toch om de reistas met de juiste kleurencode opnieuw boven te krijgen, dan kunnen ze elke dag een propere onderbroek aandoen. Mislukt de opdracht, dan zijn ze effectief hun bagage kwijt voor de rest van de afleveringen. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, hangen er ook vijf lege zakken in het water aan de draden.

Te verdienen? 2.000 euro, maar als ze de echte Zuid-Afrikaanse vlag juist kunnen inkleuren, dan spelen ze voor 4.000 euro. Een snelle beslissing later, blijken ze groen en wit gewisseld te hebben, op aanraden van Eline en Annelies. Fout. “Waarom denken we daar niet beter over na?” klinkt het gefrustreerd bij Davey. “Ik vind dat echt gewoon kut.”

Gelukt? Deels. Alle vijf deelnemers vissen de juiste bagage op, dus ze krijgen 2.000 euro. De echte vlag kennen ze echter niet. De prijs is dus niet verdubbeld.

Verdacht?

Sam zet alles op alles. Hij raakt vlotjes in de bel en memoriseert meteen zijn eigen code. Maar dan maakt hij een tactische beslissing en kijkt hij naar die van anderen. Zo besteedt hij al meteen meer dan 2,5 minuut en verliest hij kostbare tijd. Davey daarentegen heeft het een stuk moeilijker om genoeg diepte te halen. Enkele pogingen later raakt ook hij in de luchtbel, terwijl hij het zichtbaar moeilijk heeft. Maar de seconden tikken verder en ook hij gebruikt meer zuurstof op dan hij eigenlijk mocht gebruiken.

Annelies probeert het op een andere manier en speel tactisch. Ze grijpt zich vast aan één van de stangen in het water en trekt zich naar beneden tot in de zuurstofbel. Maar dan gaat het mis. “Ons Moeke” begint steeds sneller en sneller te ademen. Ze raakt volledig de controle kwijt en raakt zo fel in paniek dat de reddingsduikers haar moeten komen halen. “Ineens kreeg ik zo een borrel water binnen en ik kon mij niet meer oriënteren. Iets kunnen onthouden? Ik probeer het, maar het is allemaal weg.” Haar paniekaanval heeft heel wat zuurstof gekost, er schieten maar twee minuten over voor Robin en Eline.

Wanneer Annelies boven komt in de luchtbel schiet ze direct in grote paniek. Video: VIER

Ook claustrofobische Eline slaagt erin om met een blik op de vlag haar kleurencode te memoriseren. Robin gaat als laatste en ook al had hij nog 45 seconden over, hij gebruikt er maar dertig. Hij werpt geen enkele blik op de kleurencodes van de rest en besluit om enkel zijn eigen bagage te redden.

Davey wil niets aan het toeval overlaten tijdens het duiken naar de bagage. Hoewel Eline hem meermaals vraagt om als tweede in het water te mogen - omdat ze bang is dat ze het anders gaat vergeten - gaat Davey toch als tweede. “Als zij mijne zak doorknipt, dan zenne kik wel gesjareld, hé!” zegt hij verdedigend.

Alles hangt nu af van Annelies. Als zij er na haar paniekaanval in geslaagd is om de juiste kleurencode te herinneren, dan wint zij haar bagage terug en krijgt de groep 2.000 euro voor in de groepspot. Wonder boven wonder lukt het haar nog ook. Ondanks het feit dat ze amper naar de code keek, komt ze boven met de juiste reistas. Straf! Zeker. Verdacht? Toch wel. Ook Sam merkt het: “Hoe zij haar code heeft kunnen houden, dat verbaast mij echt!”

TWEEDE PROEF

Niet spelen met het hoofd, maar met het hart, daar gaat het in deze opdracht om. Na de fysiek zware proef mogen de kandidaten uitrusten in hun eigen privékamer in een hotelletje. Maar ook daar moeten ze een opdracht doen. Iedereen krijgt vier vragen, waarop het antwoord een getal is. Dat getal moeten ze proberen laten verschijnen op een hartslagmeter. Ze mogen er maar twee tikjes naast zitten.

Te verdienen? Elke correct antwoord levert hen 200 euro op. Met vier vragen kunnen ze dus 4.000 euro verdienen.

Verdacht?

De eerste vraag is simpel: hoeveel jaar sliep Doornroosje? Davey had het toch fout en maakt zich voor niets moe door zijn hartslag te laten stijgen met een work-out. Eline wist het juiste antwoord wel, maar krijgt haar meter niet op honderd tikken per seconde. Sam, Robin en Annelies verdienen wel elk 200 euro voor de groep.

Als tweede stelling krijgen ze die van Pythagoras voorgeschoteld. Leerkracht van dienst, Annelies, heeft geen flauw idee. “Mijn leerlingen gaan mij vierkant uitlachen. Het godsdienstig liedje kan ze wel aanvullen, en ze werkt enthousiast mee om haar hartslag te doen dalen “tot zeven maal ZEVENTIG maal”. Dat doet ook Sam, wanneer hij zijn hartslag 80 wil laten zijn, om aan te geven hoeveel dagen Phileas Fogg nodig had om rond de wereld te reizen. “Chillen, maar niet te hard chillen,” lacht hij nog.

En dan?

Er zit nog een extra addertje onder het gras. De kandidaten worden opgesloten in één pikdonker lokaal met de nagel aan hun doodskist: De Mol. Ze zien niets meer en zijn vastgeketend op een stoel. Om het geld in de groepspot te kunnen steken, moeten ze één voor één hun hartslag in rust zien te houden. Ze mogen er tien kloppingen per minuut boven zitten. Lukt het hen elke keer van de drie wanneer er een minuut voorbij is, dan houden ze het bedrag. Anders mag De Mol onverbiddelijk 200 euro van de tafel graaien.

“Kent ge de website van de Belgische duivenmelkersbond?” probeert Sam nog om de Mol uit zijn tent te lokken, maar het helpt niets. Sam kan zijn hartslag maar één keer onder controle houden, maar houdt er wel sappige informatie aan over. “Dat was een heel zacht vingertje, het leek wel een vrouw.” Ook Robin probeert de saboteur uit zijn tent te lokken. “Dag Annelies, is alles oké. Of Eline, dat valt op, hoor, de M-O-L van Monitor bij Out of Limits op je fiche. Of is het toch Davey?” Helaas voor hem, krijgt hij niets anders dan een pestende por van een handschoen. Iets waar ook Davey niet echt mee kan lachen. “Ik heb liever een massage”, grapt hij.

Annelies gaat voor een andere tactiek om zichzelf te kalmeren. Ze fluit dan maar wat, meer bepaald ‘Shosholoza’ en kan daardoor al het geld in kas houden. Eline denkt dan weer Davey te herkennen en wordt daar heel zenuwachtig van. “Ik hoor dat aan de manier waarop jij stapt. Hij heeft een bepaalde geur die ik herkend heb.” Hoe het ook zij, de saboteur heeft zijn slag kunnen slaan.

Gelukt? Er blijft geen enkele euro over na de tweede proef.

ELIMINATIE

Ze zaten net op enkele centimeters van de Mol, maar sommigen van hen staan geen stap dichter bij de ontmaskering van die Mol. Na amper twee proeven is het zover: de deelnemers moeten nogmaals laten zien wie volgens hen de saboteur in het spel is. Ze beantwoorden opnieuw een lijst van twintig vragen. En die is belangrijker dan ooit, want geluk en gokken is in dit stadium van het spel niet meer mogelijk.

Maar dan duikt er een probleem op: één vraag snappen de kandidaten niet. “Heeft de Mol in de caravan geslapen?” Een caravan? Iedereen vraagt zich af of ze iets gemist hebben, maar beantwoorden de vraag toch.

De vraag is een toegift van presentator Gilles: hij geeft de deelnemers de kans om ervoor te zorgen dat ze op zijn minst één vraag juist hebben beantwoord. De proef met de caravan komt er immers nog aan.

DERDE PROEF

Naar hun volgende bestemming trekken ze met een - u raadt het al - caravan. Ze moeten 90 kilometer afleggen en voor zes uur ’s morgens op de bestemming arriveren. Enkel wanneer iemand slaapt mag de caravan rijden en er moeten minstens twee verschillende kandidaten effectief geslapen hebben. Eén andere deelnemer mag ook komen waken in de “sleurhut”, als die persoon denkt dat de deelnemer in bed slaapt dan mag die een rood lampje laten aangaan, zodat de mensen vooraan in de wagen weten dat ze mogen rijden. In totaal mogen ze maximum tien minuten rijden zonder dat er iemand slaapt in de caravan.

Te verdienen? 3.000 euro

Gelukt? Neen. Ze reden vijf minuten zonder dat Robin sliep en hoewel Davey meteen in dromenland belandde, was Annelies een hele tijd wakker.

Verdacht?

Annelies wil wel heel opvallend in het oog houden of Robin slaapt. Ze gaat over hem hangen, blijft dicht in de buurt en lijkt hem soms bijna aan te porren. “Als je wakker wordt, dan kan je dat misschien beter zeggen”, fluistert ze nog.

Maar ze heeft het ook moeilijk natuurlijk, want Robin heeft het deken helemaal over zijn hoofd getrokken, dus het enige waaruit ze kan afleiden of hij slaapt is de vorm van de slaapzak. “Nee, nee, ik doe dit niet naar beneden. Je moet ook niet zo duwen, daarvan ga ik niet slapen, hoor”, zegt hij nog. Robin, die blijkbaar zelfs rechtstaand soms in slaap valt en al een keer nuchter in dromenland was in een discotheek, doet geen oog dicht. Wanneer hij in de wagen zit, helpt hij de rest ook niet verder, aangezien hij al toeterend Sam aanspoort om zo snel mogelijk te rijden.

In slaap proberen vallen terwijl iemand dat de hele tijd in de gaten houdt, blijkbaar niet zo evident! Video: VIER

Zowel Annelies als Sam stellen zichzelf geen kandidaat om te slapen in de caravan, maar dommelen wel allebei in op de achterbanken van de wagen. “Nu nog niet slapen, hé, Sammeke”, zegt Eline nog. “Anders dan kan dat sebiet niet meer.” En haar woorden blijken profetisch te zijn. Sam slaapt geen seconde en klimt meteen terug uit het bed voor ze ook maar een meter zijn verder gereden. Wanneer hij aan het stuur zit van de wagen, gaat het er opvallend wild aan toe. “Zo zou ik nooit kunnen slapen!” reageert Robin nog.

Eline vertrouwt duidelijk Davey niet, want hem wil ze absoluut niet laten slapen. Of is hij misschien haar Mol en vulde ze eerder in de eliminatievragenlijst in dat hij niet geslapen heeft in de caravan? Elke kandidaat heeft immers zijn eigen agenda en wil het resultaat van vannacht ombuigen naar hun antwoord. Hoewel Davey continu zegt dat hij perfect zou kunnen slapen, “want dat deed ik vroeger bij mijn pa in de camion ook”, houdt Eline hem steeds tegen. “Ge hebt juist koffie gedronken!”

ELIMINATIE

Ze hebben amper geslapen, maar rust krijgen ze niet. De resultaten van de vragenlijsten resulteren immers in één spannend en pijnlijk rood scherm.

Wie weet op dit moment het minst over de mol? Wie moet het spel hier en nu verlaten? Video: VIER

Sam, de enige Limburger in het spel die heel wat afleveringen opfleurde met zijn vrolijkheid, ligt eruit. Televisiekijkend Vlaanderen zal hem met veel plezier herinneren met zijn legendarische versie van het Zuid-Afrikaanse lied ‘Shosholoza’. Benieuwd of hij nu na De Mol dan toch zal gaan voor die broek met zakken op de zijkant...