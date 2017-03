Fernando Gaviria tankt vertrouwen: “Blij met zege na mooie sprint tegen Peter Sagan”

Fernando Gaviria heeft zijn vierde overwinning van het seizoen beet, zijn eerste in de WorldTour van dit jaar. “Deze zege geeft vertrouwen”, zei de jonge sprinter van Quick Step Floors, die maandag de zesde etappe in Tirreno-Adriatico op zijn naam schreef.

Gaviria boekte vorig jaar ritwinst in de Tirreno en deed in Civitanova Marche zijn kunstje over. “Na de gemiste kans door mijn val in de derde etappe was ik er echt op gebrand om hier de zege te grijpen. Ik ben blij dat ik deze zege vast heb na een mooie sprint tegen Peter Sagan, een renner die ik erg respecteer en die je met niemand anders kan vergelijken. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb veel bewondering voor hem. Hij verdient veel respect omdat hij wedstrijden heeft gewonnen waarvan niemand dacht dat het mogelijk was voor hem om die te winnen. Ik voelde me echt goed vandaag, vandaar ook dat ik meesprong in het wiel van Peter toen hij op dat klimmetje weg wou rijden. Uiteindelijk werden we gegrepen, maar goed, dit is een zege die me vertrouwen schenkt. We reisden af naar deze koers met de ambitie om één rit te winnen en nu hebben we die beet.”

Door de zege doet Gaviria zijn naam nadrukkelijk weerklinken voor Milaan-Sanremo, waar hij vorig jaar zonder de val in de laatste bocht misschien wel sprint naar de zege. “Deze etappe deed een beetje aan Milaan-Sanremo denken, een miniversie dan toch, met die laatste helling als een soort van Poggio om het verschil nog te maken. Maar vandaag was er een rit van 168 km, Milaan-Sanremo telt er bijna 300, dus dat wordt compleet anders.”