Texaanse politica wil na abortus ook mannelijke masturbatie strafbaar maken

Een politica in Texas heeft met een opmerkelijk wetsvoorstel de mannelijke bemoeienis met het exclusief-vrouwelijke thema abortus aan de kaak gesteld. Democrate Jessica Farrar vindt dat, als abortus beschouwd wordt als moord op ongeboren leven, ook de mannelijke masturbatie strafbaar moet worden gesteld ter bescherming van het ongeboren leven. Net als het mannelijke zaad valt haar voorstel echter niet in goede aarde.

Farrar wil alle zaadlozingen die niet in de vagina of in een buisje in een medische instelling belanden, bestraft zien met een boete van 100 dollar.

Het (vrouwelijke) lid van het Texaanse Lagerhuis weet dat haar voorstel geen kans op slagen heeft. Daar is het haar ook niet om te doen - het gaat haar om het “statement”.

Haar critici zijn niet onder de indruk. Het leven begint immers bij de conceptie, luidt hun argument. Een van de niet-overtuigden vroeg zich af of nu ook het menstrueren van vrouwen strafbaar kan worden.

Met al die voorgestelde boetes en dreigementen zitten zowel mannen als vrouwen uiteindelijk met een ei en dreigt de (zeden-)politie zoveel uit te moeten rukken dat vele masturbanten op zwart zaad komen te staan.